Ola gigante le fractura la espalda a un campeón de surf

Intagram @andrew_cotty

El campeón de surf, Andrew Cotton, sufrió un terrible accidente en Nazaré, Portugal, cuando una ola de aproximadamente 15 metros le quebrara su espalda. El británico que posee el récord mundial por haber surfeado la mayor ola registrada, fue traslado de emergencia al hospital más cercano donde recibió primeros auxilios.

El lamentable hecho quedó registrado en video gracias a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar. La esposa del surfista, Katie Cotton, indicó que el deportista tuvo una quebradura en la parte baja de su espalda y que cree que tendrá una “rápida recuperación”. (Lea también: Así se divierte James antes del partido de Colombia frente a Corea del Sur)

Además, aseguró que gracias a los rescatistas, su esposo se encuentra con vida, y con el deseo de regresar lo más pronto posible al agua. “A pesar de que es lo peor que le puede ocurrir a muchas personas, para él es parte de lo que hace”, indicó Katie.

Por su parte, Andrew, desde su habitación en el hospital, ofreció declaraciones vía telefónica a los medios ingleses explicando cómo sucedió el accidente. “Salté de mi tabla, rara vez hago eso. Apreté el botón de eyección y pensé: ‘tengo que salir de esta’. Luego llegó un mundo de dolor. Las condiciones eran perfectas, las olas eran realmente grandes. Nazaré puede ser muy imprevisible”, indicó Cotton.

Poco después, el surfista publicó una serie de imágenes en un su cuenta en Instagram para agradecer a sus seguidores y a las personas que estuvieron con él para socorrerlo. “Qué puedo decir, me emocioné un poco esta mañana y terminé teniendo posiblemente el peor impacto en mi vida. Gracias a todos los socorristas y al equipo en la playa que me ayudaron a estabilizarme y me hicieron una gran recuperación espinal. No puedo nombrar a todos, pero todos hicieron su parte para llevarme de manera segura al hospital.Me he roto la espalda, pero he tenido mucha suerte, ya estoy centrando mi energía para ponerme en forma y volver a ponerme en algunos túneles más grandes”.