Pékerman se refirió al tema Franco Armani-Selección Colombia

Foto: Colprensa

Luego que el portero de Atlético Nacional, el argentino Franco Armani, manifestara en días pasados que le gustaría hacer parte de la Selección Colombia una vez logre nacionalizarse, al técnico José Néstor Pékerman se le preguntó sobre éste tema que ha generado opiniones divididas en el país.

“Quiero tener la posibilidad de vestir la camiseta de la selección Colombia”, dijo en su momento Armani, portero quien lleva siete temporadas en Atlético Nacional, periodo en el que ha ganado dos Superligas, tres Copas Colombia, seis Ligas y dos títulos internacionales, la Copa Libertadores y la Recopa Suramericana.

Sin embargo, José Néstor Pékerman, director técnico de la Selección Colombia, le bajó un poco a este tema y dijo:

“Se habló mucho pero yo no voy a hablar de jugadores que no están, de posibilidades. El día que tenga que hacer una nominación, la haré o no. Ahora no voy a hacer comentarios respecto a él”.

A propósito, David Ospina, portero titular de la Selección Colombia, había manifestado que aunque admira a Franco Armani, se debe seguir creyendo en el talento colombiano.

“Respeto a Franco, es una gran persona, pero también me atrevo a decir que hay que seguir creyendo en nuestros arqueros“, dijo Ospina en entrevista con el programa El Alargue, de Caracol Radio.

Al respecto, Nicolás Petropulos, representante del portero argentino, dejó claro que más allá de la intención de Armani de hacer parte de la Selección Colombia, no ha existido contacto oficial alguno para tratar el tema a fondo.

Por otra parte, Nicolás Petropulos se refirió a las declaraciones de David Ospina. “Lo que él (David Ospina) dice es respetable. Es un ícono pero esa es una decisión personal. El que decide es el técnico y la Federación, aunque pese mucho la opinión de David, que es un gran ídolo”.

Actualmente, el portero argentino Franco Armani está a la espera de recibir su carta de nacionalidad colombiana, trámite que le permitiría hacer parte de la Selección Colombia y tal vez jugar el Mundial Rusia 2018, teniendo en cuenta que no ha sido teniendo en cuenta por el combinado de su país.