Periodista recibió brutal cabezazo de hermano de mafioso en medio de entrevista

Captura de video tomado de la cuenta en Facebook: OSTIA, AGGRESSIONE AGLI INVIATI DI NEMO.

La justicia italiana abrió una investigación este jueves tras la golpiza que sufrió un reportero de la televisión pública italiana (RAI) a manos del hermano de un jefe de la mafia de Ostia, la playa de Roma.

El periodista fue agredido por Roberto Spada, hermano de Carmine Spada, líder de una de las familias mafiosas que dominan la zona, quien paga 13 años de cárcel por extorsión y violencia.

Al término de una entrevista sobre el apoyo de la familia Spada al partido fascista Casa Pound en las controvertidas elecciones locales, el más joven de la familia golpeó inesperadamente al reportero con un violento cabezazo, fracturándole la nariz y luego lo golpeó con una porra.

“Me pegó porque le estaba haciendo preguntas sobre Ostia”, contó el periodista atacado, Daniele Piervincenzi, de una emisión especializada en investigaciones.

“¿Es verdad que con el apoyo de los Spada, Casa Pound puede cambiar la cara de Ostia?”, le había preguntado el reportero.

Un tema que suscitó la ira de Spada, ya que la junta municipal de Ostia, la playa de los romanos a 20 kilómetros de la capital, un distrito de 250.000 habitantes, fue disuelta hace dos años por estar infiltrada por la mafia.

Además, la ultraderecha, públicamente fascista, apoyada por la familia Spada, alcanzó un inédito 9% en la primera ronda de las elecciones locales del pasado domingo, lo que ha generado muchos interrogantes, ya que se trata de un lugar donde reina la corrupción, la venta de drogas y los chiringuitos ilegales.

“Después de haberle repetido mil veces que no concedo entrevistas, no pude más”, comentó Spada, quien deberá responder ante la justicia por lesiones graves, si bien no fue detenido.

“La paciencia tiene límites“, agregó al explicar su gesto.

El caso desató una ola de indignación en toda Italia, empezando por el jefe del gobierno, Paolo Gentiloni, quien llamó al periodista para expresarle su solidaridad.

Por: AFP