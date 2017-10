Piqué se ha dedicado a hacer populismo ¡qué peligro!: Antonio Casale

Foto tomada de la cuenta en twitter @3gerardpique

En el marco de las votaciones en Cataluña por el referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña, el futbolista Gerard Piqué mostró su apoyo a lo sucedido en Cataluña lo que le costó cientos de críticas y a las cuales tuvo que salir al paso asegurando que puede jugar en la Selección de España y a la vez apoyar la independencia de Cataluña.

El periodista deportivo, Antonio Casale, se sumó a las críticas y lo cuestionó fuertemente. Tildó como un peligro que los futbolistas tomen partido en la política porque termina mal y siendo instrumento de populismo. (Lea también: “Si soy un problema, dejo la Selección”, Piqué entre lágrimas)

“Algunos jugadores de Barcelona no querían jugar, en cabeza de Piqué, quien se ha dedicado a hacer populismo ¡qué peligro que incursionen los deportistas a tomar partidos políticos eso siempre termina mal!”, aseguró en el programa La Tertulia de RCN Radio.

Sobre la pregunta si fuera Piqué y le preguntan sobre su voto ¿qué contestaría?, Casale dijo: “Los deportistas están entrenados para no responder nada y lo hacen todo el tiempo. (Piqué) defiende sus ideales con algo de populismo y eso ayuda es a dividir y si todavía le queda algo bonito al fútbol es que en la cancha hay 22 tipos que son ajenos a otro tipo de cosas”.

Se mostró además conforme con lo dicho por el jugador del Real Madrid, Sergio Ramos, quien afirmó que con ese tipo de declaraciones como no van a chiflar a Piqué cuando juega con la selección de España.

“No es que Piqué no pueda hacer política, a mí me parece que se siembra un peligroso antecedente de deportistas haciendo política”, puntualizó.

“Cuando la política y el fútbol se tocan, siempre termina mal la cosa. De hecho siempre se han tocado. El fútbol necesita la política porque consiguen recursos públicos y los directivos tienen prebendas que nadie más tiene; y la política necesita del fútbol para vender sus ideales”, agregó.

Frente a la posición de Barcelona que no quería jugar el partido contra Las Palmas como apoyo a Cataluña, y que al final terminó siendo disputado a puerta cerrada (3-0), Casale señaló que el equipo español cuando vio que les iban a quitar seis puntos si no jugaban, y “que si Cataluña se independiza no tendrá liga para competir y prácticamente se acaba el Barcelona salieron a jugar”.