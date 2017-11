Por burlas a Miss Jamaica, cartagenera resuelve duda sobre cómo se pone una corona en pelo afro

¿Ya te tomaste foto con tu corona 👑? Sí quieres unirte a la campaña #MiAfroEsMiCorona, tómate una foto o haz un vídeo corto y compártela en tus redes junto con el hashtag y etiqueta a @rosacaribe. Inundemos las redes de nuestro amor propio para dispersar el racismo burlón. #afropower #afrogirl #girlpower #afro #crown #Cartagena

