El presidente del París SG, Nasser Al-Khelaifi, hizo suyas las palabras del propietario del canal Globo TV que cifró en 85 millones de brasileños los que vieron por televisión la presentación de Neymar en el Parque de los Príncipes, este lunes en una entrevista al diario británico The Daily Telegraph.

“Hablé con el propietario de Globo TV en Brasil y me dijo: ‘Adivine cuántas personas vieron por televisión la presentación de Neymar en Brasil‘. Yo le contesté ‘cinco millones‘; él me dijo ‘no’; yo dije ’10 millones’; y me respondió ‘no, ¡85 millones!‘. Es increíble”, declaró el dirigente catarí.

“Actualmente tenemos un gran problema que resolver y es que no tenemos suficientes camisetas” del PSG para vender, añadió Al-Khelaifi.

“La semana pasada estuve en Estados Unidos y vi la camiseta del PSG por todos los sitios. Lo mismo pasa en Asia, América Latina y Oriente Medio“, añadió.

El PSG pagó 222 millones de euros al Barcelona para fichar a Neymar, convirtiéndole en el futbolista más caro de la historia.

El equipo parisino pagó después al Mónaco 145 millones más otros 35 en variables por el traspaso de la joven estrella francesa Kylian Mbappé, por lo que la UEFA investiga al PSG si ha incumplido el ‘Fair-play’ financiero.

