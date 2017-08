Prográmese este sábado con el Día de la Crispeta

Foto> Cine Colombia

Este sábado 22 de agosto en las principales salas de cine del país se celebra el Día de la Crispeta, una fecha para que los amantes del séptimo arte y del maíz disfruten las más de cinco toneladas previstas para esta jornada que organiza Cine Colombia.

La idea es que los participantes lleven el recipiente más original que encuentren en su casa para que disfruten de una buena cantidad de crispetas, eso sí, “sólo se duplicarán las crispetas de la persona que realice la compra, no es acumulable y de acuerdo al tamaño de la vasija, se da el doble de las crispetas”, dice Cine Colombia en un comunicado.

Conozca las condiciones y restricciones del día de las crispetas:

Términos y condiciones para la actividad promocional denominada “#diadelacrispeta”

1. La actividad promocional se llevará acabo el día veintiséis (26) de agosto del 2017, en todos los Multiplex de Cine Colombia a nivel nacional, desde la hora de apertura y hasta la hora de cierre de cada uno.

2. Por la compra de unas crispetas de cualquier tamaño en las confiterías de Cine Colombia (Por la compra de unas crispetas de cualquier tamaño en las confiterías de Cine Colombia (Tamaños: grandes 195 oz, 170 oz, medianas 130 oz o pequeñas 85 oz y 46 oz), de sal o caramelo (si se compra la adición), el cliente recibirá la misma cantidad de crispetas adquiridas, del sabor que éste compró, en un recipiente que deberá proporcionar el cliente en la confitería. Dichas crispetas adicionales no serán suministradas en recipientes o baldes ofrecidos en las confiterías de Cine Colombia, por lo que el cliente deberá suministrar el recipiente correspondiente.

3. El recipiente que proporcionará el cliente deberá ser apto para el consumo de alimentos, limpio y libre de elementos tóxicos que afecten la salud humana. Cine Colombia podrá negarse a suministrar las crispetas adicionales de considerar que el recipiente suministrado por alguno de sus clientes no presenta niveles adecuados de higiene, o que éste no es apto para recibir alimentos para consumo humano. Cine Colombia en todo caso, no se hará responsable de ningún riesgo derivado del recipiente en el que el cliente decida recibir sus crispetas adicionales, ni de cualquier otra situación que se presente relacionada con el mal manejo o consumo de las crispetas adicionales suministradas al cliente.

4. La cantidad de crispetas suministradas como adición, será igual a la cantidad de crispetas adquiridas por el cliente. El cliente deberá suministrar un (1) único recipiente, que deberá ser del tamaño adecuado para contener la cantidad de crispetas que corresponda al cliente en desarrollo de la actividad. En el evento en que el tamaño del recipiente entregado por el cliente no sea suficiente para almacenar la cantidad de crispetas correspondientes, el cliente solo recibirá la cantidad de crispetas que pueda almacenar el recipiente presentado.

5. La cantidad adicional de crispetas objeto de la actividad, será proporcionada al cliente por una (1) única vez, en el momento de la compra en la confitería el día de la actividad promocional. No serán aceptadas solicitudes con posterioridad a la compra.

6. Cine Colombia no se hará responsable por la pérdida, deterioro o daño de los recipientes suministrados por los clientes.

7. La actividad promocional no tiene límite de compra por cliente, es decir, si el cliente compra dos (2) crispetas grandes (de 170 oz), recibirá dos (2) adiciones de crispetas grandes, por lo que deberá suministrar máximo dos (2) recipientes donde se puedan almacenar hasta 340 oz, volumen que corresponde a dos (2) crispetas grandes.

8. Los clientes podrán participar más de una vez durante el día en la actividad, siempre y cuando participen en el momento en que adquieran sus crispetas en la confitería, en el día de la actividad promocional, es decir el veintiséis (26) de agosto de 2017.

9. La actividad promocional aplica para cualquier combo que contenga crispetas, o por la compra individual de las mismas.

10. El/los recipiente(s) no deberá(n) generar ningún riesgo o lesiones a la integridad física de los demás clientes.

11. Los medios de pago aceptados para la actividad promocional son: Tarjeta Cineco, Tarjeta Cineco Platino, tarjeta crédito, tarjeta débito, efectivo y bonos Cine Colombia.

12. La promoción no es acumulable con otras promociones.

13. La promoción, ni las crispetas adicionales que en el marco de la misma se entregarán, no es (son) canjeable(s) por otro(s) producto(s) ofrecido(s) en las confiterías.

14. La promoción será válida hasta agotar existencias en cada confitería.

15. Los participantes autorizan a Cine Colombia para que utilice sus datos personales, entre ellos sus nombres, apellidos, número de documento de identidad, dirección de residencia, teléfonos, imágenes en las que aparezca en las fotografías, videos y/o comentarios publicados en su FanPage de Facebook, y en su cuenta de Twitter e Instagram, para que sean utilizadas en cualquier medio, exclusivamente en actividades promocionales de Cine Colombia. No obstante, los participantes no recibirán ningún tipo de pago o indemnización adicional, por lo que los participantes renuncian a cualquier tipo de reclamación posterior por este concepto. Lo anterior, de conformidad con la Política de Tratamiento de Datos Personales de Cine Colombia, la cual se encuentra disponible en http://www.cinecolombia.com/bogota/politica-de-privacidad-y-de-proteccion-de-datos-personales.

16. En caso de resultar necesario, y/o a discreción de Cine Colombia, ésta se reserva el derecho de ampliar y/o aclarar el alcance de los presentes términos y condiciones, y/o cualquiera de los procedimientos, sin previa anticipación, los cuales serán comunicados a través de las redes sociales y del portal www.cinecolombia.com.