Robbie Williams confirmó que está enfermo

Foto Instagram

Robbie Williams dejó en shock a sus seguidores al revelar el verdadero motivo que lo hizo alejarse de los escenarios. Durante una entrevista, el intérprete de “Angel” señaló que estuvo una semana ingresado en la unidad de cuidados intensivos después de que los médicos le encontraran unas anomalías en el cerebro, reseñó Infobae.

“Mi brazo izquierdo se entumeció y no pude dejar de gotear por el costado de mi boca. Tenía dolor de cabeza y también tenía problemas para respirar. No podía respirar por completo”, explicó al diario británico The Sun sobre los momentos que vivió en el detrás de escena de su concierto del 2 de septiembre en Zúrich. (Lea también: Nacho publicó adelanto de una nueva canción junto a sus hijos)

Después de este problema, Robbie Williams voló a Londres para realizar pruebas de emergencia, es ahí que los médicos encontraron lo que parecía sangre en su cerebro. “Fue muy aterrador, por lo que la decisión fue tomada de mis manos y me enviaron directamente a la unidad de cuidados intensivos”, añadió.

Durante su estancia en el hospital, le monitorizaron y le realizaron un examen completo, y, tras siete días, le dieron el alta y le dieron el visto bueno para poder volar a Los Ángeles, donde ha estado dos meses recuperándose.

Ahora se encuentra bien, pero este episodio hizo que el ex integrante de Take That, que lleva 18 años sobrio tras sus problemas con el alcohol, haya pensado mucho sobre su vida. “Esto me enseñó que tengo 43 años y no 23, y que tengo que cuidar mejor de mi mente y mi cuerpo”.

El británico, que en febrero reiniciará su gira en Australia, está casado con la actriz Ayda Field desde hace siete años. Son padres de Teddy, de 5 años, y Charlie, de 3.