Rosana está en Colombia y presenta su nuevo álbum ‘En La Memoria de la Piel”

Rosana. Foto suministrada por la artista

La cantautora española Rosana visitó los estudios de RCN Radio presentando su noveno disco de estudio ‘En la memoria de la piel’, el cual se sitúa como uno de los 10 mejores álbumes latinos del año según Billboard. Es un trabajo cargado de sensibilidad y la acostumbrada nostalgia que hace parte de la música de Rosana.

Un sencillo que seguramente se convertirá en un clásico con el pasar de los años es ”No olvidarme de olvidar” una canción que quiso compartir con aquellas personas inmersas en una relación que no tuvo final feliz pero que quedaron con cicatrices, un himno para los corazones rotos.

La artista inició su gira ”En La Memoria de La Piel Tour” a principios de este año en España, y continuó por Latinoamérica en países como: Argentina, México, Costa Rica, Guatemala, y ahora Colombia dónde se presentará en las siguientes fechas:

– Bogotá – 26 de octubre Teatro Jorge Eliecer Gaitán

– Medellín – 15 octubre Teatro Pablo Tobón

– Bucaramanga – 19 octubre

– Barranquilla – 22 octubre

Aunque en las presentaciones serán protagonistas las once canciones del álbum, se espera que también interprete éxitos como El Talismán, Si tú no estás, No puedo estar sin ti o Cambiar el mundo, entre otros.

Para éste nuevo disco Rosana contó con la colaboración de Bori Alarcón (Ingeniero de grabación y mezclas), Luis Carlos Esteban (programaciones), Iñaki García (pianos, hammond y teclados), Paco Salazar y David Pedragosa (guitarras), Javier Quilez (bajos), Coqui Giménez (batería) y Cris Méndez (coros).

”No olvidarme de sacarte de los sueños, no olvidarme de olvidarte, si te he visto no me acuerdo”