Se operó para parecerse a Angelina Jolie y terminó como el ‘Cadáver de la Novia’

La iraní Sahar Tabar tiene 22 años y dice haberse realizado 50 cirugías en su rostro para parecerse a la actriz de Hollywood que idolatra: Angelina Jolie, reseñó Infobae.

En su cuenta de Instagram, Sahar fue subiendo fotografías en las que muestra su transformación después de las diferentes cirugías que asegura haberse realizado en los últimos meses. (Lea también: Así se burlaron de la decoración navideña de Melania Trump)

En ella se aprecia su progresiva semejanza con la actriz: labios voluptuosos, pómulos prominentes, nariz respingada, enormes ojos celestes.

Pero algunos escépticos dudan de que sea el fruto de cirugías y suponen que se trata, apenas, de un detallado trabajo de maquillaje.

Muchas de las opiniones de sus más de 300 mil seguidores en Instagram son críticas: le dicen que se parece a un “zombie” o al “cadáver de la novia”, en referencia a la película de Tim Burton.

Sahar, sin embargo, sostuvo en una entrevista con el diario belga Sud Info que gracias a sus cirugías y diferentes tratamientos perdió 40 kilos en los últimos meses.

This Iranian Instagram model metamorphosed to an alien in an attempt to look more like Angelina Joliehttps://t.co/Z9YENRMR0K pic.twitter.com/7gwkjDvwsv

— Pardes Seleh (@PardesSeleh) 30 de noviembre de 2017