Se suspende en Nueva York el proyecto artístico anti-Trump

Foto: AFP

El Museum of the Moving Image de Nueva York dio a conocer la suspensión de la instalación del proyecto de video del actor Shia LaBeouf, que serviría de foro anti-Trump, por considerarla como generadora de violencia.

A través de un comunicado el museo explicó que “ha habido decenas de amenazas de violencia y numerosas detenciones, hasta el punto de que la Policía considera que es necesario mantener una presencia en el sitio las 24 horas, los siete días de la semana”.

El proyecto ‘He Will Not Divide US’ consistía básicamente en una cámara y un micrófono ubicados en una pared exterior del museo a la que el público era invitado a pronunciar la frase “Él no nos va a dividir”.

Su lanzamiento fue el pasado 20 de enero con la investidura de Donald Trump y se buscaba que durará los cuatro años de gestión del magnate, por lo que el colectivo de artistas rechazó el pronunciamiento del museo a través de este mensaje “El museo nos abandonó” publicado en su página web.

Por: RCN Radio y AFP