Shakira, Juanes y Silvestre Dangond nominados a los Grammy 2018

Foto: AFP

El hip hop sonará con fuerza el domingo en Nueva York en los premios Grammy, la gran fiesta de la música en Estados Unidos, donde la estrella del rap Jay-Z cuenta con ocho nominaciones, seguido de cerca por Kendrick Lamar con siete y Childish Gambino con cinco.

Bruno Mars y Luis Fonsi, con su “Despacito”, disputarán respectivamente en seis y tres categorías de estos galardones.

Estos son los nominados de las categorías más destacadas:

ÁLBUM DEL AÑO:

– “Awaken, My Love!”, Childish Gambino

– “4:44”, Jay-Z

– “DAMN.”, Kendrick Lamar

– “Melodrama”, Lorde

– “24K Magic”, Bruno Mars

GRABACIÓN DEL AÑO (mejor canción):

– “Redbone”, Childish Gambino

– “Despacito”, Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber

– “The Story Of O.J.”, Jay-Z

– “Humble”, Kendrick Lamar

– “24K Magic”, Bruno Mars

CANCIÓN DEL AÑO (compositor):

– “Despacito”

– “4:44”

– “Issues”

– “1-800-273-8255”

– “That’s What I Like”

MEJOR NUEVO ARTISTA:

– Alessia Cara

– Khalid

– Lil Uzi Vert

– Julia Michaels

– SZA

MEJOR ACTUACIÓN POP INDIVIDUAL:

– “Love So Soft”, Kelly Clarkson

– “Praying”, Kesha

– “Million Reasons”, Lady Gaga

– “What About Us”, P!nk

– “Shape Of You”, Ed Sheeran

MEJOR ACTUACIÓN POP DÚO/GRUPO:

– “Something Just Like This”, The Chainsmokers & Coldplay

– “Despacito”, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber

– “Thunder”, Imagine Dragons

– “Feel It Still”, Portugal. The Man

*Stay, Zedd y Alessia Cara

MEJOR ÁLBUM DE RAP:

– “4:44”, Jay-Z

– “DAMN.”, Kendrick Lamar

– “Culture”, Migos

– “Laila’s Wisdom”, Rapsody

– “Flower Boy”, Tyler, The Creator

MEJOR ÁLBUM DE ROCK

– “Emperor Of Sand”, Mastodon

– “Hardwired… To Self-Destruct”, Metallica

– “The Stories We Tell Ourselves”, Nothing More

– “Villains”, Queens Of The Stone Age

– “A Deeper Understanding”, The War On Drugs

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA:

– “Everything Now”, Arcade Fire

– “Humanz”, Gorillaz

– “American Dream”, LCD Soundsystem

– “Pure Comedy”, Father John Misty

– “Sleep Well Beast”, The National

MEJOR ÁLBUM POP LATINO:

– “Lo único constante”, Alex Cuba

– “Mis planes son amarte”, Juanes

– “Amar y vivir en vivo desde la ciudad de México, 2017”, La Santa Cecilia

– “Musas (Un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos)”, Natalia Lafourcade

– “El Dorado”, Shakira

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO:

– “Hybrido – From Rio To Wayne Shorter”, Antonio Adolfo

– “Oddara”, Jane Bunnett & Maqueque

– “Outra Coisa – The Music Of Moacir Santos”, Anat Cohen & Marcello Gonçalves

– “Típico”, Miguel Zenón

– “Jazz Tango”, Pablo Ziegler Trío

MEJOR ÁLBUM DE ROCK, URBANO Y ALTERNATIVO LATINO:

– “Ayo”, Bomba Estéreo

– “Pa’ Fuera”, C4 Trío & Desorden Público

– “Salvavidas de hielo”, Jorge Drexler

– “El Paradise”, Los Amigos Invisibles

– “Residente”, Residente

MEJOR ÁLBUM TROPICAL LATINO

– “Albita”, Albita

– “Art Of The Arrangement”, Doug Beavers

– “Salsa Big Band”, Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta

– “Gente Valiente”, Silvestre Dangond

– “Indestructible”, Diego El Cigala

MEJOR ÁLBUM URBANO CONTEMPORÁNEO:

– “Free 6LACK”, 6LACK

– “Awaken, My Love!”, Childish Gambino

– “American Teen”, Khalid

– “Ctrl”, SZA

– “Starboy”, The Weeknd