Sia publica foto desnuda para evitar que la vendan a sus fans

La cantante, reconocida por sus canciones ‘Chandelier’, ‘Cheap Thrills’ y ‘The Greatest’, se tomó sus redes sociales para subir la imagen y dar una contundente respuesta a quienes están intentando hacer negocios con su imagen.

“Aparentemente alguien está intentando vender fotos mías desnuda a mis fans. Guarden su dinero. Aquí la tienen gratis. Todos los días es Navidad”, escribió junto a la fotografía.

Someone is apparently trying to sell naked photos of me to my fans. Save your money, here it is for free. Everyday is Christmas! pic.twitter.com/aeQlnTwLuy

— sia (@Sia) 7 de noviembre de 2017