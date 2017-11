‘Telstar 18’ es el balón oficial del Mundial de Rusia

Este jueves fue presentado en Moscú el balón oficial para el Mundial de 2018 que contó con la participación del argentino Lionel Messi, quien junto a su selección, está en Rusia para disputar un juego amistoso ante el equipo de ese país. (James Rodríguez posa con la nueva camiseta de la Selección Colombia)

‘Telstar 18’ será el balón que utilizarán las 32 selecciones clasificadas para el Mundial de Rusia 2018 y que lucharán por el máximo título del fútbol Mundial. La pelota muestra una onda retro volviendo a los colores básicos (blanco y negro), luego que en Brasil 2014 y Sudáfrica 2010, la gama de colores fueran clave para el diseño de la ‘esférica’.

En la ceremonia oficial, que se vivió en Moscú, el argentino Lionel Messi aseguro “Tuve la suerte de conocer el balón antes, y lo probé. Me gusta mucho: en nuevo diseño, los colores… Me gusta todo“.

Según los detalles que entrega la FIFA en su página oficial, la pelota lleva incrustado un chip de transmisión de datos, que permite a los consumidores interactuar con el balón mediante un móvil inteligente.

