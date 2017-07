‘The Walking Dead’ revela tráiler de su octava temporada

La serie apocalíptica “The Walking Dead”, una de las más esperadas y aplaudidas por los fans de la Comic-Con 2017, reveló el tráiler de su octava temporada.

En el evento llevado a cabo en San Diego (EE.UU.) se rindió un homenaje al especialista de acción, John Bernecker, que falleció el 13 de julio tras sufrir una caída de más de seis metros durante la grabación de uno de los episodios de la octava temporada de la serie.

Tras la tragedia, los productores de la serie cancelaron temporalmente el rodaje de los nuevos episodios y las apariciones ante los medios de comunicación en la Comic-Con, al margen de su presentación ante los fans en el Hall H.

Disparos, más zombies, más traiciones, pero también alianzas y mucha acción será lo que los fanáticos de la serie podrán ver en la octava temporada que supondrá además el episodio número 100 de esta popular serie.

Watch #TheWalkingDead #SDCC2017 trailer until you have it memorized. You'll catch something new each time! https://t.co/AxK06qAmHO pic.twitter.com/3dAR2Y0WLD

— The Walking Dead (@TheWalkingDead) 22 de julio de 2017