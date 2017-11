El trofeo de la Copa del Mundo llegó al Palacio del Kremlin, donde este viernes tendrá lugar el sorteo de la primera fase del torneo que distribuirá a los 32 equipos en ocho grupos.

La copa hizo un parón en su gira mundial para ser exhibida en el centro de prensa habilitado en el corazón del recinto amurallado del Kremlin, residencia del presidente ruso, Vladímir Putin.

Decenas de reporteros se arremolinaron en torno a la copa para captar una imagen del trofeo, que estaba dentro de una urna de seguridad.

