Trump dice que EE.UU. enviará hombres a la Luna como paso previo a Marte

El presidente de Estados Unidos, Donald trump, confirmó el lunes la voluntad de Estados Unidos de enviar astronautas a la Luna por primera vez desde 1972 con el objetivo de preparar una misión tripulada a Marte.

“Esta vez, no se trata solo de plantar nuestra bandera y dejar nuestra huella. Estableceremos una base para una misión a Marte y tal vez un día más allá”, declaró en un acto en la Casa Blanca.

Flanqueado por el vicepresidente Mike Pence y varios astronautas retirados, el mandatario firmó una directiva pidiendo a la Nasa redoblar sus esfuerzos en las misiones tripuladas al espacio lejano, una prioridad para los legisladores de ambos partidos.

Pero fue evasivo respecto al financiamiento y el calendario de la iniciativa.

“The directive I am signing today will refocus America’s space program on human exploration and discovery, It marks a first step in returning American astronauts to the Moon for the first time since 1972, for long-term exploration and use.” – @POTUS Trump pic.twitter.com/tNNUz06vEb

— NASA (@NASA) 11 de diciembre de 2017