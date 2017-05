Trump sugiere acabar con las ruedas de prensa de la Casa Blanca

El presidente estadounidense, Donald Trump, propuso acabar con las ruedas de prensa y distribuir respuestas por escrito “en beneficio de la rigurosidad”, después de las contradicciones sobre el despido del director del FBI.

Trump se lanzó de nuevo a su cuenta de Twitter a primera hora de la mañana para atacar a la prensa, que critica la confusión que él mismo ha generado sobre las razones del sorpresivo despido del director del Buró Federal de Investigación (FBI), James Comey.

“¿Quizá lo mejor sería cancelar todas las futuras conferencias de prensa y distribuir respuestas escritas en beneficio de la rigurosidad?”, se preguntaba esta mañana Trump.

…Maybe the best thing to do would be to cancel all future “press briefings” and hand out written responses for the sake of accuracy???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de mayo de 2017