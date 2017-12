Un niño víctima de bullying conmovió a varios famosos con su historia 

Foto: Twitter

Keaton Jones es un niño estadounidense que sufre bullying. Un caso de acoso escolar que se ha viralizado después de que su madre grabara un vídeo en el que el chico se desahogaba, entre lágrimas. Y donde se preguntaba cuál era el objetivo de hacerle daño y provocarle sufrimiento. La contundencia de Keaton y la gran difusión que han tenido sus palabras en Twitter han desatado una ola de solidaridad y cariño hacia el joven en todo Estados Unidos, reseñó el Diario de España.

La grabación fue realizada por su madre, Kimberly, el pasado viernes. Algo que hizo tras recogerle en el colegio porque estaba llorando y muy asustado. El niño procedente de Tennessee lanza entre sollozos varios mensajes que han servido para movilizar a distintas personalidades de EEUU. “¿Por qué intimidan? ¿Por qué se alegran de ser malos con personas inocentes”, dice en el vídeo. Keaton también denuncia que le llaman feo, se meten con él por su nariz y que le dicen que no tiene amigos.

YALL HE IS SHAKING!!!!! This is what is going on in these school what about the ones who don’t tell someone😡😡 THIS IS WHY I CANT STAND A FUCKIN BULLY!!! pic.twitter.com/reE43WvDQK — 𝑒𝓁𝒾𝒿𝒶𝒽 𝒿𝑜𝒽𝓃𝓈𝑜𝓃 (@Elijah_Official) 9 de diciembre de 2017

Uno de los rasgos de Keaton es una cicatriz que tiene en la cabeza, consecuencia de una operación en la que se le extirpó un tumor. “La gente que es diferente no necesita ser criticada por ello. No es su culpa”, dice también el niño. El vídeo tiene millones de visualizaciones, y se puede encontrar en multitud de cuentas de Twitter y Facebook. Además, muchos medios ya han contado la historia del joven de Tennessee.

Desde que se hizo viral dicho video, el niño ha recibido el apoyo y bendiciones de miles de personas entre ellas actores, deportistas y otros personajes conocidos a través de sus redes. Por ejemplo, el actor Chris Evans le ha invitado a la premiere de la próxima película de Los Vengadores. Lo mismo ha hecho la actriz Hailee Steinfeld, al invitarle a ir con ella al estreno de Pitch Perfect 3.

Cantantes como Justin Bieber o Snoop Dogg también se han solidarizado con Jones. Bieber incluso se ha ofrecido a ser su amigo. Una invitación que también le ha hecho la actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown.

También se han sumado a esta ola las cantantes Demi Lovato y Katy Perry, los actores Mark Hammil, Mark Ruffalo y Eva Longoria y la luchadora Paige VanZant.

Stay strong, Keaton. Don’t let them make you turn cold. I promise it gets better. While those punks at your school are deciding what kind of people they want to be in this world, how would you and your mom like to come to the Avengers premiere in LA next year? https://t.co/s1QwCQ3toi — Chris Evans (@ChrisEvans) 10 de diciembre de 2017

I love this boy and I’ve never met him. You are brave and beautiful just as you are, don’t ever let others define who you are. Bullies are insecure and ignorant. Words create emotional poison, don’t listen to them so that poison doesn’t ever get to your pure heart ❤️ pic.twitter.com/SjntR2Pksk — Eva Longoria Baston (@EvaLongoria) 10 de diciembre de 2017

Keaton, this is so accurate. Why do people do this? I think your sooo cool Keaton! I wanna be your friend ( but srsly) ur freakin awesome ❤️ https://t.co/LD7Q762bL9 — Millie Bobby Brown (@milliebbrown) 9 de diciembre de 2017

I #StandwithKeaton. Keaton baby, just know you’re not alone. There are so many people who come out of bullying so much stronger and you will be one of them!! God bless you sweetheart. https://t.co/LdCAy2lDHu — Demi Lovato (@ddlovato) 11 de diciembre de 2017

Keaton, will you’ve my guest at the Premiere of #InfinityWar too? I think you are about one of the coolest kids I have ever seen! Can’t wait to meet you in person, pal. Forget those ignorant kids. One day, very soon, they are going to feel pretty stupid for this. https://t.co/BqJLxu25GN — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 11 de diciembre de 2017