‘United State of Pop 2016’, el mashup de DJ Earworm con las 25 mejores canciones del año

DJ Earworm lanzó su mashup, United State Of Pop, con las canciones que han sido tendencia en el 2016.

¿Identifica las canciones? Este es el listado

Bruno Mars – 24K Magic

Calvin Harris & Rihanna – This Is What You Came For

D.R.A.M. & Lil Yachty – Broccoli

Desiigner – Panda

DJ Snake & Justin Bieber – Let Me Love You

DNCE – Cake By The Ocean

Drake ft. Wizkid & Kyla – One Dance

Fifth Harmony & Ty Dolla $ign – Work From Home

Flo Rida – My House

Justin Bieber – Love Yourself

Justin Timberlake – Can’t Stop The Feeling!

Lukas Graham – 7 Years

Major Lazer ft. Justin Bieber and MØ – Cold Water

Mike Posner – I Took A Pill In Ibiza

Rae Sremmurd – Black Beatles

Rihanna – Needed Me

Rihanna & Drake – Work

Sia – Cheap Thrills

The Chainsmokers & Daya – Don’t Let Me Down

The Chainsmokers & Halsey – Closer

The Weeknd & Daft Punk – Starboy

Twenty One Pilots – Stressed Out

Twenty One Pilots – Heathens

Twenty One Pilots – Ride

Zayn – Pillowtalk