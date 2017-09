Uribe responde a memes y burlas por ‘ignorada’ del Papa

“¿Acaso yo iba a que me viera?”, así respondió el expresidente Álvaro Uribe a la serie de memes que se originaron hace tres días tras una imagen que se viralizó en redes sociales cuando el Papa Francisco llegó a Colombia y recorrió la calle 26 en el papamóvil.

Como lo hicieron cientos de bogotanos, el senador Álvaro Uribe también salió a las calles el pasado 6 de septiembre para esperar el paso del Papa Francisco y poder saludarlo. Lo que no se imaginó es que se volvería tendencia por una fotografía que le fue tomada precisamente al paso del papamóvil.

Uribe muy emocionado difundió un video en el que muestra el momento en que el Papa pasa por la calle 26 saludando, lo que originó las burlas es que justamente cuando el sumo pontífice pasa por el frente del senador se gira para saludar a las personas que están al otro lado de la vía.

El papa es castro chavista. No me saludó y me ignoró: Uribe pic.twitter.com/wMadcIatWP

— Trino y Que !! (@TrinoYQue) 7 de septiembre de 2017