Sofía Vergara galardonada como Mejor Actriz de Televisión en los People’s

Tomada de AFP

La Actriz colombiana Sofía Vergara recibió el premio People’s Choice Awards, uno de los galardones más populares entre los jóvenes del mundo, en la categoría a Mejor Actriz de Televisión , para una serie de Comedia, por su trabajo en la serie del canal FOX , MODERN FAMILY.

Sofía competía junto a varias de las más aclamadas actrices del género Anna Faris. Gina Rodriguez, Kaley Cuoco y Zooey Deschanel. En su discurso destacó

“ primero el apoyo que desde la industria he recibido, durante largos años de trabajo y con mi difícil acento, y mis ganas de trabajar, que me dan la confianza para seguir adelante”, dijo tras recibir el galardón.

Vergara, quien desde muy joven viajó a Estados Unidos para hacer su carrera como modelo y actriz, encontró en MODER FAMILY el personaje perfecto, de una mujer latina, colombiana y divertida que aporta a los demás actores de la serie, su capacidad deber el mundo tal y como es, crudo, difícil pero con ímpetu por ser cada día mejor , en medio de una sociedad cada vez más confundida por lo que ocurre cada día.

Sofía agregó que “ no doy en vano un solo día, de estos ocho años en los que he interpretado a Gloria Briget, un personaje que me ha abierto tantas puertas y a cambiado mi vida de una manera exponencial y a al vez me ha permitido apoyar con mi talento a tantos otros actores y actrices latinos que buscan cada día su oportunidad en esta industria”.

Los People’s Choice Awards, es el galardón estadounidense que entrega cada año reconocimientos en varias categorías, gracias a los votos otorgados por el público o “fans” de sus series de televisión o películas favoritas.

En la ceremonia también fueron galardonados los actores Robert Downey Jr por su trabajo como IRON MAN en la película CAPTAIN AMERICA: Civil War y el galardonado actor Jonny Depp con el epremio especial Actor ícono del Cine.

A continuación la lista completa de ganadores de la edición número 43 de los People’s Choice Awards 2017:

En televisión

Mejor actriz de TV en serie de crímenes

Jennifer Lopez (ganadora)

Lucy Liu

Mariska Hargitay

Pauley Perrette

Sophia Bush

Mejor comedia premium

Fuller House (ganadora)

The Mindy Project

Shameless

Unbreakable Kimmy Schmidt

Veep

Mejor actor de serie premium

Aziz Ansari

Dwayne Johnson (ganador)

Joshua Jackson

Kevin Spacey

Nick Jonas

Mejor serie dramática (cadena)

Chicago Fire

Empire

Grey’s Anatomy (ganadora)

How to Get Away with Murder

Quantico

Mejor conductor de TV

Dr. Phil

Ellen DeGeneres (ganadora)

Kelly Ripa

Rachael Ray

Steve Harvey

Mejor actriz de serie premium

Claire Danes

Jane Fonda

Julia Louis Dreyfus

Sarah Jessica Parker (ganadora)

Taylor Schilling

Mejor actriz dramática para TV

Ellen Pompeo

Kerry Washington

Priyanka Chopra (ganadora)

Taraji P. Henson

Viola Davis

Mejor programa de Concursos

America’s Got Talent

American Ninja Warrior

Dancing with the Stars

Masterchef

The Voice (ganador)

Mejor comedia nueva

American Housewife

The Good Place

The Great Indoors

Kevin Can Wait

Man with a Plan (ganadora)

Son of Zorn

Speechless

Mejor nuevo drama para TV

Bull

Conviction

Designated Survivor

The Exorcist

Frequency

Lethal Weapon

MacGyver

No Tomorrow

Notorious

Pitch

Pure Genius

This Is Us (ganadora)

Timeless

Mejor actriz cómica para TV

Anna Faris

Gina Rodriguez

Kaley Cuoco

Sofia Vergara (ganadora)

Zooey Deschanel

Mejor comedia de TV (cadena)

The Big Bang Theory (ganadora)

Black-ish

Jane the Virgin

Modern Family

New Girl

EN CINE

Mejor actor de comedia para cine

Chris Hemsworth

Dwayne Johnson

Kevin Hart (ganador)

Ryan Gosling

Zac Efron

Mejor actriz dramática de cine

Amy Adams

Blake Lively (ganadora)

Emily Blunt

Julia Roberts

Meryl Streep

Mejor actor dramático de cine

Ben Affleck

Chris Pine

George Clooney

Mark Wahlberg

Tom Hanks (ganador)

Voz de película animada favorita

Bill Murray in The Jungle Book

Ellen DeGeneres in Finding Dory (ganadora)

Ginnifer Goodwin in Zootopia

Jason Bateman in Zootopia

Kevin Hart in The Secret Life of Pets

Mejor actriz de cine

Anna Kendrick

Jennifer Lawrence

Margot Robbie

Melissa McCarthy (ganadora)

Scarlett Johansson

Mejor actor de cine de acción

Chris Evans

Liam Hemsworth

Robert Downey Jr. (ganador)

Ryan Reynolds

Will Smith

Ícono favorito del cine

Denzel Washington

Johnny Depp (ganador)

Samuel L. Jackson

Tom Cruise

Tom Hanks

MÚSICA

Mejor canción

“Can’t Stop the Feeling” / Justin Timberlake (ganador)

“No” / Meghan Trainor

“One Dance” / Drake feat. Kyla and Wizkid

“Pillowtalk” Zayn

“Work” / Rihanna feat. Drake

Mejor artista masculino

Blake Shelton

Drake

Justin Timberlake (ganador)

Shawn Mendes

The Weeknd

Mejor artista country masculino

Blake Shelton (ganador)

Keith Urban

Luke Bryan

Sam Hunt

Tim McGraw

Mejor álbum

Anti / Rihanna

Dangerous Woman / Ariana Grande

If I’m Honest / Blake Shelton (ganador)

Lemonade / Beyoncé

Views / Drake

Mejor grupo

The Chainsmokers

Coldplay

Fifth Harmony (ganador)

Panic! at the Disco

Twenty One Pilots

EN REDES

Mejor estrella de redes sociales

Baby Ariel

Cameron Dallas (ganador)

Jacob Sartorius

Liza Koshy

Nash Grier