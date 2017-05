Las notas colombianas que cautivaron al músico italiano de la Sinfónica del Huila

Foto RCN Radio / Iván Hernández

Por Iván Hernández

Sus ganas de vivir experiencias, hallar momentos más allá de Europa y el encanto de la música colombiana hicieron que Miquele Maggie, músico italiano graduado del Conservatorio Nacional de Florencia, dejara a un lado el romanticismo de Venecia y la imponencia del Coliseo de Roma para sumergirse en el universo de la música tradicional colombiana.

“La música no conoce fronteras, es un lenguaje internacional que no tiene distinción de raza, culturas, idiomas, la música es para todo el mundo”, dice el artista.

Siguiendo esa premisa de llegar a mundos desconocidos, Miquele Maggie encontró en la Banda Sinfónica del Huila, su segundo hogar, que adorna con las notas de la cumbia y los sonidos del tradicional bambuco.

“A mí personalmente me gusta la cumbia es lo que me gusta más, pero me gusta también el pasillo, la música del Pacífico porque es un estilo musical muy cercano a su tierra de origen que es África”, añade.

Y aunque creció interpretando el saxo y haciendo del jazz la banda sonora de su vida, encontró en Colombia la melodía perfecta para hacer lo que más le gusta: música.

“Aquí es una forma de vivir mucho más tranquila y sencilla que Europa, (allá) estamos mucho más condicionados por el poder de los gobiernos de cada país, vivimos para mantener una situación política y económica de un sistema que está saturado, acá es una vida más libre, más tranquila, sin lo superfluo de la vida”, explica Maggie mientras alista su saxo para hacer una interpretación musical.

En esa búsqueda constante de nuevas formas de vida descubrió que a través de la música podría conocer un lugar en el mundo llamado Colombia.

“Yo nací tocando, yo siempre he dedicado mi vida a la música empezando a los cinco años y medio, primero con la música europea, aunque el jazz también”.

Con estos sonidos sinfónicos Miquele espera seguir conociendo el país acompañado del jazz y el saxo que siempre están en todos sus viajes.