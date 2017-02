Agenda deportiva para este fin de semana

El comienzo de la Liga Águila 2017 y las dos etapas finales de la Comunidad Valenciana con Nairo Quintana como gran figura, acaparan las miradas de la agenda deportiva del fin de semana deportivo.

Fútbol Colombiano

Cortuluá – Deportivo Pasto. Viernes 3 febrero, 7:30 pm.

Jaguares – Tolima. Sábado 4 de febrero, 3:15 pm.

América – Rionegro. Sábado 4 de febrero, 5:00 pm.

Alianza Petrolera – Bucaramanga. Sábado 4 de febrero 5:30 pm.

Equidad Seguros – Junior. Sábado 4 de febrero, 7:45 pm.

Envigado – Deportivo Cali. Domingo de febrero, 3.00 pm.

Atlético Huila – Patriotas. Domingo 5 de febrero, 3:15 pm.

Once Caldas – Tigres. Domingo 5 de febrero, 5:30 pm.

Millonarios – Medellín. Domingo 5 de febrero, 7:30 pm.

Fútbol Internacional

Italia

Milan ( Carlos Bacca ) – Sampdoria ( Luis F Muriel ). Domingo 6.30 am.

Chievo Verona – Udinese ( Duvan Zapata ). Domingo 9:00 am.

Juventus ( Juan G Cadrado ) Inter ( Jeison Murillo ). Domingo 2:45 pm.



España

Barcelona – Atletic Club. Sábado 10:15 am.

Atletico Madrid – Leganes. Sábado 12.30 pm.

Sevilla – Villarreal (Rafael Santos Borre). Domingo 6:00 am.

Sporting de Gijon – Deportivo Alves (Daniel Torres). Domingo 10.15 am.

Celta de Vigo – Real Madrid (James Rodríguez) . Domingo 2:45 PM.

Granada (Adrian Ramos)- Las Palmas. Domingo 2.45 pm.

Francia

Mónaco ( Falcao García ) – Niza. Sábado 11:00m am.

Nantes (Felipe Pardo) – Nancy. Domingo 11:00 am.

Ciclismo

Entre sábado y domingo se correrán las dos últimas etapas de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, con la participación de los corredores nacionales Nairo y Dayer Quintana en el equipo Movistar.

El tour Herald Sun, tendrá sus dos últimas etapas en territorio australiano, con la participación del colombiano Esteban Chaves y su equipo Orica.