Agenda deportiva para este fin de semana

El comienzo de la Liga Femenina de fútbol colombiano y la parada de la Copa Mundo de Ciclismo en Cali, acaparan la atención deportiva de este fin de semana.

Fútbol Internacional

Italia

Juventus ( Juan Guillermo Cuadrado ) – Palermo. Viernes 2:45 pm.

Bologna – Inter ( Jeison Murillo ). Domingo 6:30 am.

Sampdoria ( Luis F Muriel )- Cagliari. Domingo 9:00 am.

Udinese ( Duvan Zapata )- Sassuolo. Domingo 9:00 am.

Milan ( Carlos Bacca, Cristian Zapata )- Fiorentina ( Carlos Sanchez ) Domingo 2:45 pm.

España

Granada ( Adrian Ramos ) – Eibar. Viernes 2:45 pm.

Real Madrid ( James Rodriguez ) – Español. Sábado 10:15.

La Coruña ( Marlos Moreno ) – Alaves ( Daniel Torres ). Sábado 12:30 pm.

Real Sociedad – Villarreal ( Rafael Santos Borre ). Domingo 6:00 am.

Barcelona – Leganes. Domingo 2:45 pm.

Francia

Bastia – Monaco ( Falcao Garcia ). Viernes 2:45 pm.



Fútbol Colombiano

Pasto – Jaguares. Viernes 7:45 pm.

Patriotas – Tigres. Sabado 2:00 pm.

Cali – Tulua . sábado 4:00 pm.

Santa Fe – Huila. Sábado 6:00 pm.

Medellin – Once Caldas. Sábado 8:00m pm.

Tolima – Nacional. Sábado 8:00 pm.

Rionegro – Millonarios. Domingo 3:00 pm.

La Equidad – America. Domingo 3:15 pm.

Junior – Alianza. Domingo 5:30 pm.

Bucaramanga – Envigado. Domingo 7.30 pm.

Fútbol Femenino

Pasto – Cortulua. Viernes 5:00 pm.

Patriotas – Huila sábado 11:00 am.

Equidad – Santa Fe. Sábado 12:30 pm.

Bucaramanga – Envigado. Domingo 10 am.

Cucuta – Fortaleza. Domingo 10:30 am.

Orsomarso – America. Domingo 5:30 pm.

Real Santander – Union Magdalena. lunes 3:15 PM.

Pereira – Quindio. Lunes 3:00 pm.

Cartagena – Alianza. Lunes 5:00 pm.

Ciclismo

La ciudad de Cali será sede este fin de semana de la tercera parada de la Copa Mundo de ciclismo en pista, con la presencia de 39 países y 9 equipos profesionales.

Entre sábado y domingo se correrán las dos últimas etapas de la Vuelta a Andalucía en España, que cuenta con la participación del ciclista colombiano Rigoberto Urán.

Boxeo

La delegación colombiana de boxeo participa hoy en su segunda salida de la Serie Mundial de boxeo, frente a la representación de Venezuela. Hace varias semanas la delegación nacional le ganó a su similar de Argentina. La próxima salida será ante Cuba.

Atletismo

Campeonato Suramericano de Cross Country en Santiago de Chile, encabezan la delegación colombiana Javier Andres Peña y Sandra Rosas.