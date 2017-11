Ahora no quitan el apoyo sino que no les pagan en meses: Sofía Gómez, apneista

Foto: RCN Radio

A propósito de la denuncias de varios boxeadores, como Yuberjen Martínez, Ceiber Ávila y Jorge Vivas, quienes aseguran que desde hace 4 meses no reciben su sueldo proveniente de Indeportes Antioquia, la apneista colombiana Sofía Gómez relató que a ella le quitaron el apoyo hace más de un año.

“Cuando yo fui a Indeportes a principios del año pasado a preguntar si el apoyo a este deporte iba a seguir la respuesta fue ¿qué es apnea?”, señaló Sofía en diálogo con RCN Radio. (Lea también: Apneista Sofía Gómez promueve campaña contra el cáncer de pulmón)

Agrega que “ser deportista es difícil porque uno no sabe que va a pasar, está uno dependiendo del gobernante de turno y cada cuatro años uno dice ¿qué va a pasar?” y dice que “es muy triste porque Antioquia ha sido líder toda la vida, y hemos visto la decadencia del deporte”. (Lea también: Yuberjen Martínez y otros deportistas denuncian falta de pago de Indeportes Antioquia)

Anteriormente ella había escrito en sus redes sociales: “a mi el año pasado me quitaron el apoyo sin ninguna explicación, ahora no quitan el apoyo pero no les pagan en meses ¿Antioquia piensa en grande?”, en apoyo a los deportistas antioqueños que se quejan porque no les han vuelto a pagar su sueldo.

A finales de agosto la apneista colombiana logró un nuevo récord panamericano tras realizar una inmersión de 96 metros con monoaleta en el Mundial de la disciplina que se desarrolló en Honduras.