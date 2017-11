Alemania Vs Colombia en Italia 90, un bonito recuerdo para Lothar Matthäus

Foto Conmebol

El excampeón del mundo Lothar Matthäus y quien visitó la cabina de RCN Radio, confirmó en el programa En La Jugada cuáles son las selecciones favoritas para Rusia 2018 y recordó el famoso partido ante Colombia en Italia 1990.

De lo que fue ese partido del Mundial de 1990, en el cual Alemania fue campeón, Matthäus habló del juego ante Colombia que terminó 1-1 con el famoso gol de Freddy Rincón y aseguró que con el paso del tiempo pudo alegrarse por el resultado.

“Para nosotros en ese momento ese partido no era tan importante, porque para Colombia estaba en juego la clasificación y nosotros ya lo estabamos y por eso pudimos jugar más tranquilos. En ese momento no me alegre del todo, pero hoy en día me alegro, porque Colombia logró pasar a una segunda ronda en un mundial“, explicó el jugador alemán.

#AlAire "Los mejores momento que viví los tuve en los mundiales, recuerdo el partido que empatamos con @FCFSeleccionCol en el mundial y los partidos frente a Maradona" @LMatthaeus10 — En La Jugada RCN (@EnLaJugadaRCN) November 24, 2017

Lothar Matthäus en el programa En La Jugada de RCN Radio también habló de lo que será el Mundial de Rusia 2018 y dio sus equipos favoritos para llevarse el título de campeón.

“Tengo varios favoritos pero no sé quien va a alcanzar la cima, hay que entender que en los Mundiales hay muchas sorpresas y nadie sabe cómo van a a pasar las cosa, pero mis favoritos son Brasil, Francia, España y claramente el equipo Alemán“, explicó el exjugador alemán Lothar Matthäus.

Finalmente habló del astro del fútbol argentino Diego Maradona y dijo que siempre será un placer haber podido enfrentar a un jugador como él que siempre fue muy habilidoso con la pelota.

“El sentimiento de admiración por Maradona es mutuo, jugamos muchos partidos juntos en Italia y en los mundiales, sentimos mutuo respeto y tenemos una muy buena relación en la que prima el respeto“, dijo Lothar Matthäus.