La estrella estadounidense Alex Morgan anunció que ha llegado a un acuerdo “para poner fin” a su contrato con el Lyon para continuar en el Orlando Pride, anunció este domingo en la web del club de Florida.

Merci pour tout @OL. A big thank you to my teammates, coaches, the club, and OL fans.https://t.co/DuTXJhd5cA pic.twitter.com/yYztEiqllF

— Alex Morgan (@alexmorgan13) September 3, 2017