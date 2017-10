Álvaro José Hodeg, ciclista colombiano de 21 años, fue anunciado este martes como nueva contratación del equipo World Tour, Quick-Step, Floors. (Lea acá: Colombiano ganó sexta etapa del Tour del Avenir

Como el “prodigio del sprint” fue presentado el monteriano que firmó un contrato hasta 2019 la escuadra donde también está el velocista Fernando Gaviria.

Hodeg fue el ganador de la sexta etapa del pasado Tour de l’Avenir y ocupó en dos ocasiones la segunda casilla.

We are happy to announce the transfer of Colombian talent and Tour de l’Avenir stage winner @alvaro_hodeg: https://t.co/H4F64K6y3l @TDWsport pic.twitter.com/Pnd8b1QOol

— Quick-Step Cycling (@quickstepteam) 3 de octubre de 2017