América y Cali jugarán el clásico de la fecha 17 de la Liga Águila

Este fin de semana se jugará la fecha 17 del torneo local y cada vez falta menos para que la fase de ‘todos contra todos’ termine y se definan los clasificados a cuartos del torneo y además los clubes que estarán en la cuerda floja con respecto al descenso.

Deportivo Cali y América jugarán el clásico de la jornada de este fin de semana que tiene dos objetivos para el conjunto ‘escarlata’, el primero de ellos es seguir alejándose de la zona directa de descenso y además poder ratificar la clasificación a cuartos, ya que en este momento está en la casilla 8. ( América le remontó a Patriotas y respira en la tabla del descenso)

Caso contrario vive el conjunto ‘azucarero’ que hoy está fuera del grupo de clasificados, luego de la salida del banco técnico de Héctor Cárdenas y tras haber perdido con Jaguares en la jornada anterior por 3-2 y por ahora está en la casilla 12.

Esta jornada tendrá duelos claves pensando precisamente en el descenso ya que Cortuluá, América y Tigres se aferran a la posibilidad matemática para salir de la zona de peligro a falta de 4 jornadas para finalizar la primera fase del torneo.

Por su parte habrá duelo de equipos bogotanos en el Campín, en el cual el líder Independiente Santa Fe recibe a la Equidad con el único objetivo de mantenerse en lo más alto de la clasificación y seguir luchando por estar con más puntos en la tabla de reclasificación.

El resto de la jornada se cumple de la siguiente manera:

27 de octubre

Patriotas vs. Alianza Petrolera

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: WIN SPORTS

28 de octubre

Rionegro Águilas vs. Deportes Tolima

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: WIN SPORTS

Deportivo Cali vs. América

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: RCN

Once Caldas vs. Envigado FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: WIN SPORTS



29 de octubre

Santa Fe vs. La Equidad

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: RCN

Independiente Medellín vs. Jaguares FC

Hora: 5​:45 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN SPORTS

Cortuluá vs. Millonarios FC

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: WIN SPORTS

30 de octubre

Atlético Bucaramanga vs Atlético Junior

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: WIN SPORTS



12 de noviembre

Tigres FC vs. Atlético Nacional

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: WIN SPORTS

Aplazado

Deportivo Pasto vs. Atlético Huila

Hora: Por Definir

Estadio: Departamental Libertad