América de Cali en zona de descenso tras empatar contra Once Caldas

Foto tomada de la cuenta en Twitter @AmericadeCali

América de Cali visitó en el estadio Palogrande, de la ciudad de Manizales, al Once Caldas en un compromiso en el que fue atractivo en la primera parte donde el conjunto ‘Blanco’ llegó en varias oportunidades sobre el arco de Bejarano con Arango, López, Zapata y Farías y en el que la figura fue el guardameta ‘Escarlata’.

La llegada más clara en el primer tiempo la tuvo Silva para el América después de recibir una pelota de contragolpe a las espaldas de los defensores del Once Caldas; cuando quedó mano a mano con Cuadrado no supo qué hacer, se enredo y terminó en el suelo, resbalándose, después de no saber resolver en esa jugada.

Ya el segundo tiempo fue un compromiso jugado en la mitad de la cancha, con mucha posesión de balón en el cual, en los primeros minutos, los dos equipos jugaron a no perder el encuentro y cuidar sus porterías.

El conjunto americano, con la inclusión del paraguayo Fernández, terminó haciendo más por el compromiso abriendo las bandas y jugando con Loboa y Palacios por los costados. De ellos salieron varios remates al arco defendido por Cuadrado pero sin mucha suerte para la visita.

Con este resultado América quedó en la casilla 12 de la Liga Águila con 16 unidades y en zona de descenso a dos puntos de Jaguares que venció el viernes a Cortuluá como visitante. Once Caldas quedó en la posición 18 con 14 puntos.

Por: RCN Radio y Antena 2