América perdió en su debut en la Liga Águila Femenina

Foto tomada de la cuenta en twitter @AmericadeCali

Dos partido más de la Liga Águila femenina se disputaron este sábado, el primero terminó en empate y el otro en victoria para Orsomarso en condición de local. En el primer juego oficial de esta liga, Cortuluá le ganó a Pasto en condición de visitante.

América de Cali no pudo sorprende a Orsomarso y cayó derrotado 2-0 en un gran juego del equipo local que materializó todas las opciones de gol. El primer tanto llegó con Darnely Quintero quien con un gran cobro de tiro libre, que pasó la barrera, anotó el primer tanto del juego.

El segundo tanto llegó al minuto 64 del partido en un remate de fuera del área de Rosi Caicedo que fue imposible de controlar por la arquera visitante Franyely Rodríguez y que selló el 2-0 definitivo para este encuentro.

En el primer juego del sábado, Patriotas empató 1-1 con Huila en el debut del campeonato en un juego muy entretenido, pero no contó con los espectadores que se esperaba en un horario que prometía más asistentes.

En el primer tiempo y muy rápido anotó el equipo visitante por intermedio de Jennifer Peñaloza luego de una gran pase de Andrea Pérez, esto al minuto 14 de la primera parte. Pero ya a poco terminar el juego aparecería la jugadora local Leidy Ordóñez quien selló el 1-1 final.

Mañana domingo el juego más atractivo es el que disputarán Equidad Vs Santa Fe en el clásico capitalino de la Liga Femenina que promete buen fútbol y muchos goles. El resto del calendario para este día lo completan Bucaramanga vs. Envigado y Cúcuta vs. Fortaleza.