Andrea Ramírez le entregó a Colombia la tercera medalla en un Mundial de Taekwondo

Foto: Claudia Matiz

A finales de junio y comienzos julio se desarrolló el Mundial de Taekwondo que tuvo lugar en Muju Corea, el cual es considerado como el máximo evento de ranking mundial de este deporte. Colombia con Andrea Ramírez consiguió una medalla de bronce, la tercera en toda su historia.

Sin duda la participación de Colombia fue sobresaliente al ganar medalla de bronce en la categoría -49 Kg Femenino con la boyacense Andrea Ramírez, una joven que participó en su primer mundial y que espera además poder participar en unos juegos olímpicos. Para RCN Radio así habló Andrea.

“Este resultado me lo imaginaba, pero no pensé que fuera a llegar tan rápido, fue muy emotivo ganar esta medalla pues mi entrenador estaba muy contento, yo estaba feliz pero todavía no captaba que había ganado la medalla, pero gracias a la táctica de mi entrenador se logró este resultado”, explicó la deportista colombiana.

El equipo colombiano es liderado por el entrenador Boyacense René Forero, quien como entrenador ha participado en competencias internacionales entre Mundiales, Open y los pasados Juegos Olímpicos de Río y del logro de la colombiana.

“Lo que es el continente americano fue Estados Unidos con una de bronce, México con dos de bronce y Colombia con una de bronce, de resto las potencias como Brasil y Argentina y otros países suramericanos que son potencias económicas en el deporte Taekwondo, quedaron sin medallas, es un éxito total”, puntualizó el entrenador colombiano.

René Forero además nos contó que la importancia de esta medalla de Andrea viene de la mano con la preparación que se pudo realizar previo al campeonato mundial y que ya ha dejado nuevos logros para nuestro país en otros eventos deportivos.

“El trabajo fue de 10 horas diarias para llegar a un optimo nivel, estamos ante un campeonato del mundo absoluto, que es como el mundial de fútbol, pero este es cada 2 años. Hace ese tiempo Catherine Dumar ganó medalla de bronce de se disputó en Tel Aviv”, dijo el entrenador Forero.

Este Mundial dejó además una buena participación en la rama masculina con el deportista Álvaro Gómez quien quedó en el octavo lugar de la categoría de los -63 Kg y sumó un total de 20 unidades en el ranking mundial del Taekwondo.