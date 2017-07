Anulan sanción de 20 segundos a Rigoberto Urán en el Tour

El director del equipo de Cannondale-Drapac, Jonathan Vaughters, al que pertenece el ciclista colombiano Rigoberto Urán confirmó en su cuenta de Twitter, que la sanción de 20 segundos impuesta al deportista fue anulada por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Incredible news!!! @UCI_cycling has reversed decision!!! No penalty for Rigo!!!! Thank you, Thank you, Thank you!!!

Urán, quien llegó segundo en la etapa 12 del Tour de Francia, fue sancionado con 20″ en la general luego de, al parecer, recibir una botella de agua en un a zona prohibida.

El pedalista que había quedado a una diferencia de 35″, vuelve a estar a 55″ con respecto al nuevo líder de la carrera el italiano Fabio Aru. Según los comisarios de la competencia Urán se hidrató en el último kilómetro de la competencia, lo que no está permitido.

“Rigoberto Urán. Avituallamiento prohibido a 5 km de la llegada“, señalaron los comisarios, que lo sancionaron con 20 segundos y una multa de 200 francos suizos (207,4 dólares).

Thrilled w/ the @UCI_cycling call to lift penalties for @UranRigoberto and Bennett. Thank you for seeing the bigger picture. Now let's race. pic.twitter.com/XmmKM6Hxef

— Cannondale-Drapac (@Ride_Argyle) 14 de julio de 2017