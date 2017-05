Así es la vida del ‘Ironman’, el hombre que sobrepasa los límites y desafía la gravedad

Cortesía Luis Álvarez

Una persona ordinaria que hace cosas extraordinarias pero que mezcla la disciplina con la constancia para lograr sus objetivos, así se define Luis Álvarez, la única persona en el mundo en participar al menos una vez en todos los ‘Ironman’ que existen en los cinco continentes.

Una tarea nada fácil si se tiene en cuenta que esta disciplina implica nadar 3.8 kilómetros, recorrer en bicicleta 180 kilómetros y luego correr 42 kilómetros en un mismo día y sin interrupciones.

“Yo no creo que existan personas extraordinarias, o tal vez algunos de los (Juegos)Olímpicos pero somos gentes ordinarias, disciplinadas, el ‘Ironman’ es un estilo de vida pero se necesitan los mismos ingredientes para triunfar en la vida”, dice Luis Álvarez.

Ingredientes que se consiguen solo con su propio esfuerzo y que según Luis Álvarez, se requieren para conseguir las demás cosas en la vida.

“Disciplina, constancia, amor a la vida, alcance sin límites es lo que necesitamos en el trabajo diario y en todas las actividades que hacemos. Si haces algo con pasión con compromiso seguro vas a ser el mejor”, añade.

Este mexicano de 55 años lleva la mitad de su vida realizando ‘Ironman’ y 30 años compitiendo en triatlones de manera ininterrumpida y aunque no se dedica por completo a esto, él sabe que la combinación de trabajo, deporte y vida familiar es necesaria para alcanzar el éxito.

“He entrenado muy duro los primeros 25 años pero no me dedico de esto profesionalmente, trabajo medio día, de 8:00 am a 8:00 pm, también le dedico a la familia, tengo otras actividades, pertenezco a otros varios consejos en México y sí estoy convencido que cualquiera que tenga en su mente el objetivo de hacer un ‘Ironman’ lo puede hacer”, agrega.

Y aunque Luis ha logrado retos casi impensables, entre ellos, 14 ‘Ironman’ en un año, cuatro de ellos en cuatro fines de semana consecutivos en tres continentes, asegura que en las cosas más mínimas de la vida está la felicidad y la clave para lograrlo.

“Los ingredientes para llegar a la meta son pasión, compromiso, disciplina y con eso se llega a cualquier meta, al Everest, tener un hijo o en el trabajo”, agrega el deportista.

Sin duda un ‘Ironman’ que va por más metas y metros por escalar en las más altas montañas del planeta.