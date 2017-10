Así medita Fernando Gaviria tras su cuarta victoria en el Tour de Guangxi

Fernando Gaviria, ciclista colombiano del Quick Step, ganó cuatro etapas en el Tour de Guangxi y además sumó 14 en la temporada, siendo junto al alemán Marcel Kittel los que más triunfaron en el año. (Lea acá: Gaviria ganó su cuarta etapa en el Tour de Guangxi; el belga Wellens es campeón)

Tras su paso por China, Gaviria aprendió a meditar y lo hace de esta curiosa manera.

