Así se jugará la jornada de clásicos en Colombia

Foto AFP

La Dimayor reveló la programación de cómo se jugará la jornada de clásicos en el primer semestre del 2017, fecha en la cual los enfrentamientos entre ‘capitalinos’, ‘paisas’ y ‘caleños’ se roban todas las miradas.

Todo listo para que los hinchas se programen con la jornada de clásicos que se disputará el fin de semana del 18 y 19 de mazo en nuestro país. Además de los enfrentamientos históricos, tendremos nuevos juegos como los que protagonizarán Junior Vs Once Caldas y Rionegro Águilas Vs Envigado.

Así quedó la programación completa:

18 de marzo

Pasto vs Cortuluá

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win Sports

Junior vs Once Caldas

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: RCN

Bucaramanga vs Alianza Petrolera

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Álvaro Gómez Hurtado

Televisión: Win Sports

Nacional vs Medellín

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



19 de marzo

Jaguares vs Tigres

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win Sports

Cali vs América

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: RCN

Tolima vs Huila

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports

Millonarios vs Santa Fe

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports



20 de marzo

Equidad vs Patriotas

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports

Rionegro Águilas vs Envigado

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports