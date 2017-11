Así se jugarán los cuartos de final de la Liga Águila

DIMAYOR

La DIMAYOR llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final de la Liga Águila, en donde también se anunció que los partidos de ida se jugarán el 25 y 26 de noviembre, omitiendo el partido en Cali, ya que el estadio Pascual Guerrero tiene programado un concierto el sábado 25, por lo que América jugará el lunes 27.

De otro lado, los juegos de vuelta, en el caso de los equipos bogotanos, serán los días 29 y 30, mientras que para Medellín y Barranquilla serán entre dos y tres de diciembre.

Estas son las llaves:

Llave A

Junior vs América

Llave B

Santa Fe vs Jaguares

Llave C

Nacional vs Tolima

Llave D

Millonarios vs Equidad

Los enfrentamientos para las semifinales se jugarán así:

Ganador llave A vs Ganador llave D

Ganador llave B vs Ganador llave C