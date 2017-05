Así se jugarán los partidos de vuelta para los cuartos de la Liga Águila

Foto tomada de la cuenta en twitter @Dimayor

Dimayor entregó este martes la programación para los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga Águila que arrancan este miércoles y jueves en nuestro país. Pasto, Nacional, Millonarios y Medellín cierran como locales.

Quedó confirmada la programación de los partidos de vuelta para los cuartos de final de la Liga Águila, de los cuales conoceremos los cuatro semifinalistas que buscarán un cupo a la gran final del torneo local.

El sábado jugarán la vuelta Pasto Vs América y Nacional vs Jaguares, mientras que el domingo lo harán Millonarios contra Bucaramanga y cierran la fase el clásico Medellín Vs Cali, en el estadio Atanasio Girardot.



Así se jugarán estos encuentros:

3 de junio

Pasto vs América

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: La Libertad

Televisión: RCN



Nacional vs Jaguares

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



4 de junio

Millonarios vs Bucaramanga

Hora. 5:30 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: RCN

Medellín vs Cali

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports