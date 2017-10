Barcelona conmemora 13 años del debut de Messi

Barcelona celebró este lunes, mediante una un video en sus redes sociales, los 13 años del debut del argentino Lionel Messi en el equipo ‘culé’.

El primer partido que jugó Messi fue un amistoso frente a Porto en la inauguración del estadio Do Dragao.

Oficialmente fue el 16 de octubre de 2004 en en el derby de Barcelona frente a Espanyol en el estadio Olímpico.

En mayo de 2015, con 17 años, 10 meses y siete días, anotó su primer gol con el equipo ‘blaugrana’

Desde su debut ha marcado más de 500 goles y ganado más de 30 títulos con Barcelona, además de ser hoy por hoy el segundo capitán del equipo, después de Andrés Iniesta.

13 years since Leo #Messi‘s debut.

What he has done since then, everyone knows.

But not everyone knows how his story began. pic.twitter.com/BYy5tH9Qxw

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 16 de octubre de 2017