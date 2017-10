El Barcelona ganó y se mantiene en lo más alto de la liga española

Leo Messi, una vez más, y el portero alemán Marc-Andre Ter Stegen guiaron al Barcelona a un nuevo triunfo en San Mamés frente al Athletic (0-2), con lo que el conjunto de Ernesto Valverde defendió su confortable ventaja de cuatro puntos sobre el Valencia, que había ganado en el choque matinal en Vitoria (1-2).

Se cumplió la tradición de los últimos tiempos entre estos equipos en el regreso de Ernesto Valverde al coliseo vizcaíno. No en vano el Barcelona ya lleva ocho victorias ligueras seguidas sobre el cuadro vasco.

Perdonó el Athletic en su salida furibunda y lo pagó. Tuvo varias ocasiones ante el portero alemán Marc-Andre Ter Stegen -estuvo pletórico- y no las aprovechó.

Messi avisó con un remate al palo a los 21 minutos y quince después abrió el marcador el argentino, otra vez el guía iluminador del Barcelona, que sufrió más de la cuenta en determinados momentos, pero emergió la figura de Ter Stegen para evitar que el Athletic, necesitado de reencontrarse, salvara al menos un punto.

Lo intentaron los jugadores del Athletic. Raúl García envió un remate al larguero en la segunda parte, pero no pudieron con el meta germano. Al final, con el equipo volcado el Barcelona aprovechó un contragolpe y el brasileño Paulinho estableció el definitivo 0-2.

En la sesión matinal, el Valencia prolongó su estado de gracia y sumó su sexta victoria consecutiva ante un Alavés que pese a su mejoría no pudo sumar su primer punto de la temporada en Mendizorroza.

El italiano Simone Zaza y Rodrigo Moreno, de penalti, sellaron la victoria del conjunto de Marcelino García Toral y confirmaron que el inicio de temporada de este nuevo Valencia no es una casualidad.

El Alavés llegó a igualar con el tanto de Alexis Ruano al inicio del segundo periodo, pero el penalti transformado por Rodrigo Moreno sepultó sus ilusiones y dispara la de los valencianistas, que aseguraron de paso seguir en la segunda plaza, a cuatro puntos del Barcelona y con cuatro más que el Atlético y el Real Madrid, que visitará el domingo al Girona intentando mantenerse al margen a la situación política que se vive en Cataluña.

El Atlético fue frenado por el Villarreal (1-1) y por una nueva demostración de falta de gol. Su buen juego y superioridad no pudo ser refrendado con la victoria y su distancia respecto al líder es ya más que importante.

El conjunto de Diego Pablo Simeone mejoró prestaciones precedentes en el Wanda Metropolitano ante un rival que llegaba lanzado como el Villarreal desde que llegó al banquillo Javi Calleja.

