Bélgica, que ha vencido este domingo en Atenas por 1-2 a Grecia, se ha asegurado la clasificación directa para el Mundial 2018 y se convierte en el sexto conjunto que tiene garantizada su plaza.

(México También logró su boleto: México es el quinto equipo clasificado al Mundial de Rusia)

CONGRATULATIONS! 👏👏👏

🇧🇪Belgium become the second European team, after hosts 🇷🇺Russia, to secure their place at next year's #WorldCup! pic.twitter.com/b14kFEBPER

