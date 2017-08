Blatter se siente traicionado por exempleados y afirma que hubo complot en su contra

Joseph Blatter / foto AFP

El expresidente de la FIFA Joseph Blatter se siente “traicionado” por sus propios exempleados en la organización, en el marco del escándalo de corrupción que acabó con su carrera, y considera que hubo un “complot interno” en su contra en 2015, dijo en una entrevista al diario suizo “Sonntags Blick”.

Blatter hace estas declaraciones después de que el semanario germano Spiegel publicara en su edición actual que el abogado principal de la FIFA Marco Villiger contrató en diciembre de 2014 al bufete estadounidense Quinn Emanuel para que defendiera los intereses de la institución ante las autoridades estadounidenses. (Lea también: Luis Bedoya se declaró culpable por escándalo del ‘FIFA Gate’)

En ese momento aún no se sabía que el Departamento de Justicia de EEUU ordenaría en mayo de 2015 una detención masiva de funcionarios de la FIFA por un enorme caso de corrupción, pero el contrato levanta la sospecha de que algunos en la organización cuanto menos ya presentían que algo iba a ocurrir.

En enero, 142 días antes de las detenciones en el hotel Baur au Lac en Zúrich, el exjefe financiero de la FIFA Markus Kattner y el exsecretario general Jérôme Valcke firmaron el contrato, sin informar a Blatter, quien considera por todo ello que hubo un complot y se dice “profundamente consternado” por lo que parece una traición interna.

“Son palabras duras pero, sí, me siento traicionado y engañado. Uno se entera de que en la FIFA se sabía que algo malo venía de parte de EEUU y no se informó al jefe. Me parece un juego tramposo y malo”, señaló hoy Blatter en la entrevista a “Blick”.

Explica que él no tenía conocimiento alguno de que algo malo iba a suceder pero que ahora posee documentos de Sudamérica que prueban que la Justicia suiza ya recibió en marzo de 2015 una lista de personas del Departamento de Justicia que quería arrestar.

“Si hubiera sabido del peligro que se nos avecinaba podríamos habernos preparado, defendido mejor y hacer algo contra los casos de corrupción en el Norte y Sudamérica”, recalcó Blatter.

También afirma que la presidenta suiza de turno y ministra de Justicia de entonces, Simonetta Sommaruga, sabía de la lista, pero no informó presuntamente a los otros seis miembros del Consejo Federal.

“Hoy sé que la FIFA estuvo advertida, solamente yo no lo estaba. Por eso me parece el comportamiento de mis empleados aún peor”, dijo, quien admitió que no tuvo una buena mano a la hora de elegir a los secretarios generales ni tampoco a Villiger, que aún trabaja en la FIFA y fue su “hombre de confianza”.

Villiger, afirmó Blatter, “se ha aprovechado aparentemente de esa confianza”, dado que es quien estuvo detrás del contrato con los letrados estadounidenses y fue quien le habría, según el expresidente de la FIFA, denunciado y proporcionado información a la Fiscalía suiza por el pago de 2 millones a Platini.

“Si fue así es una enorme decepción”, recalcó Blatter en referencia al procedimiento que abrió la Fiscalía federal suiza en su contra por haber desembolsado a Platini 2 millones de francos en febrero de 2011 para sus servicios ente 1999 y 2002.

“He sido imprudente pero jamás corrupto”, sentenció el expresidente de la FIFA, quien admite que recibió 10 millones de francos en primas por haber llevado la Copa Mundial a África, pero que declaró esa cantidad debidamente y pagó los impuestos correspondientes.

Por: EFE