El boxeo colombiano le apunta a la Serie Mundial

Coldeportes presentó oficialmente la participación de Colombia en la Serie Mundial de Boxeo que comenzó con un triunfo de nuestros país sobre Los Cóndores de Argentina con un resultado de 4-1.

Yuberjen Martinez, Ceiber Avila y Jorge Vivas son algunos de los boxeadores se hacen parte del equipo colombiano que está participando en la Serie Mundial de Boxeo y que ya obtuvo en días pasado su primer triunfo oficial.

En la edición número siete del torneo, América tiene la participación de Venezuela, Cuba, Argentina y por supuesto Colombia. Además contará con dos fases: la regular y la de ‘play off’ en donde habrá cuartos de final, semifinal y final.

La directora del Coldeportes Clara Luz Roldan se mostró muy satisfecha con esta oportunidad y aseguró que la institución está comprometida en seguir apoyando el deporte en nuestro país, para así mejorar el número de medallas en unos Juegos Olímpicos.

“Ya era hora que Colombia entrara a ser parte de esa Serie Mundial y a partir de año empezamos a participar, además porque eso nos dará un mayor nivel y hará que nuestros deportistas tengan un mayor fogueo en su deporte, explicó la directora.

Por su parte el medallista Olímpico Yuberjen Martínez aseguró que el primer encuentro fue muy positivo pero que esperan en casa, Cartagena, ratificar el bueno momento de todos los boxeadores teniendo en mente los ‘play off’ de la competencia.

“Nos fue muy bien, sacamos un 4-1 con nuestro compañero Jorge Vivas, John Martínez, Deivi Julio, Ceiber Avila y mi persona, estuvimos debutando en Argentina y gracias a Dios nos fue bien” , dijo el deportista colombiano.

El próximo enfrentamiento del equipo colombiano será el 17 de febrero en la ciudad de Cartagena frente a los Caciques de Venezuela, en el cual se luchará por un cupo a los ‘play off ‘ de torneo.

Inicialmente el aporte económico para este torneo es de 370 millones de pesos pero se espera que sea mayor durante el desarrollo del campeonato, además porque según Coldeportes el apoyo a entrenadores y a las pequeñas comunidades deportivas será uno de los objetivos de la institución en este 2017.

Calendario completo de Colombia:

Cartagena:

17 de febrero Vs Venezuela

3 de marzo Vs Cuba

17 de marzo Vs Argentina

Visita:

31 de marzo Vs Venezuela en Vargas

21 de abril Vs Cuba en la Habana