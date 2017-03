Brasil y Colombia se visten de favoritos en inicio de fase final del Sudamericano Sub-17

Foto tomada de la cuenta en twitter @Sub17Chile2017

Con Brasil encendido y las notables ausencias de Argentina y Uruguay se lanza el martes en Chile el hexagonal final del Sudamericano Sub-17, instancia que corona al campeón y entrega cuatro boletos a la Copa del Mundo de la categoría.

Brasil se calzó su traje de gigante sudamericano y terminó la fase inicial como el equipo que sumó más cantidad de puntos (10) resultado de tres victorias y un empate, una cosecha cimentada en actuaciones parejas y con pinceladas geniales de su delantero Vinicius Júnior.

Vinicius, seguido de cerca por el Barcelona, deleitó ante Paraguay con una definición de crack, una muestra más de la valía del jugador de Flamengo que despierta comparaciones con Neymar.

En el Grupo B y detrás de Brasil clasificó Paraguay que apunta a mantener la calma para pelear por un puesto en el Mundial de India-2017.

“Somos los menos candidatos, vamos desde atrás, hay equipos que demostraron mejor andar, pero estamos preparados para cualquier desafío”, lanzó el entrenador Guaraní, Gustavo Morínigo, en la previa al debut de su equipo ante la ‘canarinha’.

Entusiasmo local

El dueño de casa cumplió y clasificó sin problemas a la fase final, instancia en la que buscará sacar provecho del apoyo de una hinchada fiel que disfruta el gran momento de su selección.

“Fue muy duro”, el inicio del torneo, clasificamos y “vamos por más”, comentó el entrenador de Chile, el argentino Hernán Caputto.

El primer escollo de la Rojita serán los ‘chamos’ de Venezuela que confirmaron el buen momento de la vinotinto en las divisiones formativas, apenas semanas después de que la Sub-20 clasificara al próximo Mundial, y con buenas actuaciones de Jan Hurtado y Christian Reyes.

Fuerza cafetera

El toque colombiano también estará presente en el hexagonal final. Dirigidos por Orlando Restrepo pasaron con tranquilidad a la definición del torneo en la que debutarán ante Ecuador.

Los ecuatorianos, en tanto, buscarán revertir en la fase decisiva la derrota sufrida ante los cafeteros en el Grupo A (1-2).

“Empieza otro torneo con rivales que son muy complejos. Nada va a ser fácil porque todas las selecciones buscarán los cupos al Mundial” de India, comentó el timonel de Ecuador Gonzalo Alcocer.

Fuera de la lucha por los cupos mundialistas quedaron Argentina y Uruguay. Los rioplatenses volvieron a casa temprano desentonando con su historia de éxito en juveniles.

Calendario completo Colombia para esta fse final del torneo es:

Primera Fecha: Colombia Vs Ecuador- 07 de marzo a las 3:45 p.m.

Segunda fecha: Chile vs. Colombia – 10 de marzo a las 6:00 p.m.

Tercera fecha: Colombia vs. Venezuela – 13 de marzo a las 3:45 p.m.

Cuarta fecha: Brasil vs. Colombia – 16 de marzo a las 8:15 p.m.

Quinta fecha: Colombia vs. Paraguay – 19 de marzo a las 6:00 p.m.

RCN junto a AFP