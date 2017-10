El británico Dan Evans suspendido un año por un positivo por cocaína

El británico Dan Evans, número 108 en la clasificación ATP, fue suspendido un año tras dar positivo en un control antidopaje por cocaína, anunció este martes la Federación Internacional de Tenis (ITF).

Antiguo número 2 del tenis británico, dio positivo en abril en el Torneo de Barcelona. Podrá volver a jugar a partir del 24 de abril de 2018.

Debido a la escasa cantidad de cocaína que había en la muestra de orina analizada por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), la ITF “aceptó” las explicaciones del jugador.

Evans señaló a la ITF que había sufrido una “contaminación por descuido, a través de sus dedos o de sus medicamentos, de residuos de cocaína que se encontraban en un bolsillo de su neceser de baño“, donde tiene ordenados sus medicamentos.

“Evans no puede afirmar que no es culpable por esta violación del reglamento porque su conducta, tomando la cocaína y poniéndola en su bolsa del baño, no es compatible con la extrema precaución requerida en el programa antidopaje”, señaló la ITF.

A decision has been issued under the Tennis Anti-Doping Programme in the case of Daniel Evans: https://t.co/nkgkMZRRiU pic.twitter.com/pAl0Enxcck

— ITF (@ITF_Tennis) October 3, 2017