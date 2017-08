Carlo Ancelotti confirmó que James estará tres semanas fuera de la canchas

Foto AFP

El técnico del Bayern Munich Carlo Ancelotti confirmó que el colombiano James Rodríguez estará de 2 a 3 semanas fuera de la canchas y por ello se presume que no podrá participar en los partidos de la Eliminatoria ante Venezuela y Brasil.

Malas noticias llegaron desde Alemania con respecto a James Rodríguez, el técnico del equipo ‘rojo’ aseguró que el colombiano, quien salió lesionado en el juego de semifinales de la Audi Cup, estará fuera casi 3 semanas y que a pesar de la mala noticia el jugador no se perdería muchos partidos oficiales.

“Es una lesión muscular y tiene que permanecer fuera durante dos o tres semanas, pero no será un gran problema porque como he dicho, la temporada no ha comenzado todavía“, explicó el técnico.

Por estas declaraciones, siguen las alarmas en la Selección Colombia pensando en los dos juegos definitivos de la Eliminatoria ante Venezuela el 31 de agosto y con Brasil el 5 de septiembre en Barranquilla.