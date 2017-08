Carlos Bacca, condenado al ostracismo en el Milan

Carlos Bacca / Foto AFP

El goleador del Milán, el colombiano Carlos Bacca no fue tenido en cuenta para el partido de vuelva ante la Universidad de Craiova, por la tercera fase de clasificación de la Europa League.

Para este compromiso, como para todos los demás que ha disputado el cuadro italiano de cara al comienzo de la temporada, no ha sido tenido en cuenta el jugador.

El técnico declaró que el colombiano está en la lista del mercado de fichajes y por eso no lo ha tenido en cuenta para estos partidos, aunque se dice que está claro que al estratega no le gusta Bacca y no lo tendrá en cuenta así no salga del equipo.

El que sí está en la lista para hoy es el defensa Cristian Zapata, habitual defensa central en el equipo durante casi toda la temporada.

En el choque de ida en calidad de visitante los de Montella salieron victoriosos por 1-0.