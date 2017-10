Celtic de Escocia ganó el premio a mejor afición del año

Celtic escocés ha recibido este lunes en Londres el premio a la mejor afición del año en la gala ‘The Best’ de la FIFA.

La afición del conjunto católico de Glasgow, vigente campeón de la Scottish Premiership, se impuso en la votación, realizada a través de la página de la FIFA, a las aficiones de Borussia Dortmund y Copenhague. Los tres candidatos fueron selecciones por un panel de leyendas del fútbol.

👏👏👏

It’s official! #CelticFC fans are #TheBest in the world! pic.twitter.com/B0JbwUjZ0E

— Celtic Football Club (@celticfc) 23 de octubre de 2017