César Farías apelará castigo de 2 años en Bolivia

El técnico venezolano de The Strongest, César Farías, aseguró que apelará la suspensión de dos años que recibió en Bolivia por agresión, a pocas semanas de un duelo clave ante Lanús por la Copa Libertadores.

La resolución del Tribunal de Justicia Deportiva de la semana pasada es “un acto parcial e injusto”, afirmó el timonel de 44 años, quien debe negociar con el club boliviano una ampliación de contrato para el torneo Clausura 2017.

“Durante mi carrera como técnico, he dirigido cerca de 150 partidos internacionales y nunca he sido suspendido en estas instancias por motivos de agresión ni a oficiales ni a dirigentes“, afirmó en un comunicado Farías, técnico de The Strongest desde abril de 2016.

El orientador fue denunciado por agresión física, durante un partido en octubre de 2016 ante Oriente Petrolero. Reconoció entonces que “cometí un error”, pero aseguró que primero fue insultado por su denunciante y que “me cansé que me llamen extranjero muerto de hambre”.

El adiestrador, entrenador de Venezuela entre 2007 y 2013, manifestó su optimismo respecto a la apelación que el plantel planteará ante un tribunal de justicia de la Federación Boliviana de Fútbol aunque, a su juicio, la sanción sólo corre para el torneo doméstico.

The Strongest debe encarar un partido de vuelta clave de visita ante el argentino Lanús, el próximo 8 de agosto, por octavos de final de la Copa Libertadores, tras igualar 1-1 en la ida en La Paz.

De la mano de Farías, el equipo boliviano alcanzó un campeonato en Bolivia en 2016.

